Украл из парка искусственную ёлку

Пьющий многодетный отец решил порадовать семейство к Новому году украденной пластиковой ёлкой. Но полиция нашла и его, и её.

Накануне праздников изрядно выпивший 35-летний севастополец направился в ближайший магазин за очередной порцией алкоголя. На обратном пути мужчина заметил в парке нарядно украшенную новогоднюю ёлку. Поскольку дома мужчину ждали четверо детей, а денег хватило лишь на покупку горячительных напитков, он решил хоть как-то порадовать детвору и забрать праздничное дерево стоимостью 108 тысяч рублей с собой.

Пропажу новогодней ели из парка заметили представители городского предприятия, которому она принадлежала, и обратились в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОП №1 «Инкерман» ОМВД России по Балаклавскому району задержали злоумышленника. Украденная ёлка ждала праздника, спрятанная на балконе. Мужчине теперь грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.