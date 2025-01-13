Ликвидацией последствий разлива мазута в Керченском проливе займется специальная комиссия

Образована правительственная комиссия по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, ее возглавил вице-премьер РФ Виталий Савельев. Об этом сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин, открывая оперативное совещание со своими заместителями.

«По поручению главы государства создана правительственная комиссия по координации работ по ликвидации последствий разлива мазута. Ее возглавил вице-премьер Савельев Виталий Геннадьевич. Первым заместителем назначен руководитель МЧС Александр Вячеславович Куренков. Он же возьмет на себя оперативное управление всеми службами на месте чрезвычайной ситуации», — цитирует М.Мишустина ТАСС.

В состав комиссии также вошли министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, министр транспорта Роман Старовойт, глава Минфина Антон Силуанов, руководители других министерств и ведомств и представители регионов.

Разлив мазута в Черном море

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря 2024 года. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысяч тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведется ликвидация последствий ЧП.

26 декабря 2024 года решением правительственной комиссии чрезвычайная ситуация, сложившаяся на территориях Республики Крым и Краснодарского края из-за крушения танкеров с мазутом, отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера и установлен федеральный уровень реагирования.

12 января по поручению президента РФ Владимира Путина глава МЧС России Александр Куренков сформировал федеральный оперативный штаб. Он будет работать на месте чрезвычайной ситуации вплоть до полной ликвидации последствий разлива мазута.

Самая сложная обстановка с разливом мазута сложилась вблизи порта Тамань в Краснодарском крае, где продолжается утечка нефтепродуктов из поврежденного танкера «Волгонефть-239». В настоящий момент техника завершает создание дороги, которая позволит максимально близко подъехать к корме судна. Доступ к бухте, где находится танкер, позволит собрать нефтепродукты и не допустить их распространения по акватории.