Чужой ретро-автомобиль продали в музей

Спустя шесть лет 51-летний владелец автомобиля ГАЗ-М-20 «Победа» пришел в свой гараж и обнаружил на нем другой замок.

Как оказалось, все эти годы мужчина не платил членские взносы, поэтому на общем собрании гаражного кооператива было принято решение поставить его гараж на баланс организации. 70-летний председатель ГСК вскрыл гаражный бокс, обнаружил в нем легендарную советскую легковушку и продал ее за 80 тысяч рублей в музей. Вырученные деньги он потратил по своему усмотрению.

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району задержали председателя гаражного кооператива. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю. Сумма материального ущерба составила 150 тысяч рублей.