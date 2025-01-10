За год отремонтировали 142 дороги и три искусственных сооружения

Из 147 отремонтированных объектов дорожной инфраструктуры 142 – автодороги протяженностью 59,3 км и три искусственных сооружения, отчитался 9 января на аппаратном совещании в правительстве Севастополя и.о.заместителя губернатора Павел Иено.

По его словам, ремонт и капитальный ремонт в 2024 году проводился в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». Отремонтированы мост на подъезде к поселку Любимовка, путепровод на 55-м километре дороги Симферополь-Бахчисарай – Севастополь, противообвальная галерея в Ласпи, переход на остановке «Матрос Кошка» и транспортная развязка на пересечении улицы Вакуленчука и проспекта Октябрьской Революции.

– Ресурсное обеспечение составило в 2024 году 1,569 млрд руб, кассовое исполнение – 100%, – отчитался П.Иено.

Он сообщил, что в рамках госпрограммы по развитию Севастополя в 2024 году введено пять значимых объектов. Дорожники закончили восьмой этап трассы «Таврида», реконструкцию улицы Древней, продолжают работы по улице Капитанской (строительная готовность которой составляет примерно 70%), выполняют работы на транспортной развязке «Огурец», закончили 1 этап строительства транспортной развязки на Столетовском проспекте – улица Шевченко.

Также в 2024 году были заключены контракты на строительство подъездных дорог к социально – значимым объектам: дорога по улице Вакуленчука, где идет строительство двух детских садов и ФОКа и дороги на проспекте Античный.

В 2024 году завершено проектирование тоннеля на улице Пожарова и дороги в бухту Казачья. – Находимся в экспертизе, планируем в 2025 году приступить к строительству развязки на въезде в Казачью бухту, объект разбит на четыре этапа. Первый состоит в соединении улицы Казачья с Фиолентовским шоссе для обеспечения альтернативного въезда.

Кроме того, в 2024 году были приняты нормативные правовые акты в отношении внутриквартальных дорог.

– Департамент транспорта был наделен соответствующими полномочиями, в 2024 году мы провели первое заседание комиссии по определению перечня подлежащих ремонтов внутриквартальных дорог, определили первые четыре дороги и в 2025 году за счет дорожного фонда приступаем к их ремонту, – сказал П.Иено.