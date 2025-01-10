Публичная кадастровая карта переехала в Национальную систему пространственных данных

«Национальная система пространственных данных» ( НСПД ) — новая платформа Росреестра, с помощью которой можно получить информацию о земельных участках по кадастровому номеру или выбранным границам.

Также можно воспользоваться картографическими слоями и посмотреть входит ли участок в особую зону использования; сформировать и получить земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, подготовить схему строительства для ИЖС, найти участки, подходящие для развития туризма и это только основные функции.

В конце 2024 года Росреестр сообщил о переносе публичной кадастровой карты (ПКК) на единую цифровую платформу nspd.gov.ru/map «Национальная система пространственных данных» (НСПД). Вся информация ПКК сохранилась в полном объеме, кроме этого добавились новые возможности для пользователей. Со страницы ресурса теперь сразу можно перейти к сервисам НСПД или запросить соответствующие сведения в виде выписки из единого госреестра недвижимости (ЕГРН).

Проекты «Земля для стройки» и «Земля для туризма», которые ранее располагались на ПКК, также перенесены в сервисную часть НСПД и трансформированы в сервисы для граждан и бизнеса. С помощью этих сервисов можно подобрать земельные участки и территории для жилищного строительства или реализации туристических проектов.

ПКК размещена на главной странице портала НСПД, она доступна без авторизации и взимания платы. Однако для некоторых сервисов, например, «Градостроительная проработка онлайн», необходимо будет авторизоваться через Госуслуги.

Среди новых сервисов, реализованных на нацплатформе, такие, как «Места для малого бизнеса», «Земля для фермера», «Визуализатор XML» (визуализация пространственных данных) и другие. С их помощью можно найти места для размещения нестационарных торговых объектов или земельные участки для ведения сельского хозяйства.

В профиле пользователя в режиме онлайн в разные органы исполнительной власти можно подать заявления, связанные с осуществлением этим органом земельно-имущественных функций. Если собственник недвижимости увидел расхождения, например, площадь участка на карте отличается от той что в документах, то собственник может отправить в Росреестр заявление об устранении такой ошибки. Для этого воспользуйтесь сервисами «Обращения граждан» (https://rosreestr.gov.ru/eservices/services/tickets/) и «Открытая служба. Госуслуги. Решаем вместе» (https://rosreestr.gov.ru/open-service/poleznye-ssylki/) на сайте Росреестра.

Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных» реализована на полностью отечественных импортозамещенных геоинформационных технологиях и призвана объединить актуальные и легитимные открытые пространственные данные, полученные из различных информационных систем и ресурсов органов публичной власти. В полном объеме платформа заработает в 2030 году.

Для посещения ПКК рекомендуется использовать браузеры с поддержкой российских сертификатов («Яндекс.Браузер», «Атом») или скачать и установить с портала госуслуг корневые сертификаты.