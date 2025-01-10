Прорыв в газификации Байдарской долины должен наступить в 2025 году

А полностью завершить газификацию этой части Севастополя планируют до конца 2026 года.

Строительство магистрального газопровода высокого давления из Передового до Тылового — третья очередь газификации долины и ЮБК — находится в стадии приемки. Вторую очередь — магистральный газопровод от Терновки до Передового — обещают ввести в эксплуатацию в наступившем году. Без этих объектов невозможен подвод газа бытовым потребителям Байдарской долины.

Как сообщили в департаменте капитального строительства, в декабре 2024 года готовность второй очереди газификации составляла 42%. «В настоящее время продолжаются строительно-монтажные работы на объекте «Вторая очередь» со сроком ввода в эксплуатацию в 2025 году», — говорится в ответе на информационный запрос «Севастопольской газеты».

В этом году также будут завершены работы по прокладке газопровода низкого давления в селах Передовое (сейчас выполнен 21%), Россошанка (29%), Родниковое. Контракты на эту часть газификации были заключены три года назад, завершить строительство нужно было в конце 2023 года. Затем сроки передвинули на конец 2025-го.

Полностью завершены работы на газопроводах низкого давления в селах Тыловое, Широкое, а на объектах в Озерном и Подгорном даже досрочно. В конце прошлого года в Крымское управление Ростехнадзора были поданы документы для получения акта приемки законченного строительства сети газораспределения третьей очереди — высокое давление.

Заключены контракты с ООО «МирТек» на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на четвертую и пятую очередь газификации Байдарской долины и ЮБК, а с ООО «Байдарбетон-Плюс» — на шестую очередь. Эти работы должны быть выполнены в 2025-2026 годах.

Газификация Байдарской долины осуществляется в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя». По выполнении всех работ газ в сети будет подавать ГУП «Севастопольгаз».

Многолетняя газификация

Проблема газификации Байдарской долины решается еще с начала 21 века. Так, в октябре 2004 года «Севастопольская газета» сообщала о планах Севастопольской городской государственной администрации завершить газификацию сел Байдарской долины уже в 2005 году.

Еще ранее «голубое топливо» предполагалось поставлять в Байдарскую долину от нового газопровода на Ялту через заповедную айпетринскую яйлу. Однако потом было принято решение изменить маршрут прокладки и тянуть трубу из Родного (Терновки).

Справка

Газопроводы высокого давления используются для подвода газа к крупным промышленным предприятиям и газораспределительным станциям. Газопроводы низкого и среднего давления используются для подвода к газовым приборам, установленным в производственных зданиях и жилых помещениях.