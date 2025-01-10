Омегу закроют боновыми заграждениями

Решение закрыть бухту Круглая (Омега) боновыми заграждениями принято для защиты перелетных птиц, которых там сейчас много, от мазута. Речь идет о возможном проникновении нефтепродуктов в бухту.

«В нашей Омеге сейчас большая концентрация перелетных птиц, мы попробуем защитить их от возможных выбросов мазута с помощью боновых заграждений – рассчитываем, что так сможем воспрепятствовать проникновению нефтепродуктов в Круглую бухту. Ситуацию держат на контроле наши специалисты», – сказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Сообщается, что за все время работ с севастопольских пляжей вывезли 142,8 тонны загрязненного грунта, работы продолжаются. Мешки вывозит специализированное предприятие, которое имеет лицензии на работу с отходами III и IV классов опасности. Сейчас идет накопление мешков на полигоне, подбирается оптимальная технология работы: специалисты определяют, где песок и камень могут быть использованы после обеззараживания. В Севастополе продолжается мониторинг всей береговой полосы и акватории.