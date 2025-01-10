Медалями имени Даши Севастопольской наградили волонтеров

За заслуги в развитии добровольческой деятельности, за сохранение и приумножение традиций милосердия две активистки Севастопольской благотворительной общественной организации «Защитник» удостоены медалей. Указ о награждении опубликован на сайте городского правительства.

«За значительные заслуги в развитии добровольческой деятельности (волонтерства), сохранении и приумножении традиций милосердия, за безвозмездную и бескорыстную помощь участникам специальной военной операции наградить медалью имени Даши Севастопольской двух сотрудников Севастопольской региональной благотворительной общественной организации социальной поддержки гражданских инициатив «Защитник» Татьяну О. и Марину П.», — говорится в документе. Им также полагается выплата по 150 тысяч рублей.

О награждении общественников ходатайствовали представители воинской части и коллектива передовой медицинской группы — медотряда специального назначения.

В общей сложности за два года волонтеры собрали и доставили на передовую около семи тонн гуманитарных грузов, в том числе медицинское оборудование, электрогенераторы, обогреватели, стиральные машины, бойлеры, стабилизаторы напряжения, более пяти тонн постельного белья и одежды для эвакуации раненых, маскировочные сети, средства личной гигиены.

Как рассказали получатели гуманитарного груза, помощь волонтеров очень значима для них, а переданные устройства позволяют сохранять жизни и эффективно лечить военнослужащих, участников СВО.

В общественной организации отметили, что деньги полученные награжденными медалями волонтерами, также пойдут на благотворительные цели. На них планируют закупить два дизельных генератора для медотрядов, медикаменты и глушитель на «Урал» для 810-й бригады морской пехоты.