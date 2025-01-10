Лифтам перехода на «Матроса Кошки» ищут обслуживающую организацию

До тех пор лифты не запустят, о чем сообщил 9 января на аппаратном совещании в правительстве Севастополя и.о.заместителя губернатора Павел Иено. Он отреагировал на ремарку главы города, что в последние дни количество жалоб горожан по поводу капитально отремонтированного, но протекшего после первого же дождя подземного перехода, уменьшилось.

– Дополнительно выполнили гидроизоляцию, намоканий нет, мониторим ситуацию. Осталось провести конкурсные процедуры на обслуживание лифтов. Лифты не работают, но работы все выполнены, сейчас мы предъявляем их Ростехнадзору и проводим конкурсные процедуры по выбору организации, которая имеют соответствующую лицензию по обслуживанию лифтов. В течение января мы это выполним, и лифты будут запущены в работу, – описал состояние дел П.Иено.

– В конце января можно рассчитывать, что лифты будут работать? – еще раз уточнил у подчиненного губернатор Михаил Развожаев, получив утвердительный ответ.