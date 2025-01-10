Контроль за свежей рыбой усилен в портах РФ на Черном море

Они проводят расширенные анализы, проверяя, не коснулось ли ее загрязнение нефтепродуктами после крушения танкеров, сообщил ТАСС президент Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб.

«Сразу же после происшествия, в первые же приходы [рыболовецких судов с уловом в порт] в Севастополе Россельхознадзор и местное управление ветеринарии предложили делать внеплановый усиленный контроль, и мы, конечно, поддержали, так как это в наших интересах — иначе нам трудно будет отвечать на все эти вопросы касательно качества продукции. А начиная с января, каждый день образцы каждых суток вылова по приходу в порт исследуют по всем этим [дополнительным] показателям <...> по всему Черному морю [в регионах РФ]», — рассказал В.Сивочуб.

Он уточнил, что сейчас проводится расширенный анализ качества продукции, включая оценку радиологических показателей и загрязнения нефтепродуктами. На Крымском полуострове лаборатория, способная оперативно сделать такое исследование, существует и справляется с данной работой.

«Конечно, мы избегаем мест, где есть опасность попасть [в зону мазутного загрязнения] — это нетрудно, потому как [подвержена загрязнению] узкая полоса вдоль берега Крыма, а мы работаем намного дальше в море», — добавил собеседник агентства.

В.Сивочуб отметил, что таких принципов придерживаются все официально работающие рыболовецкие предприятия. Более того, речь идет не только о том ущербе, который организации понесут, если доставят загрязненную рыбу, — серьезные убытки компания потерпит даже просто подняв на борт тралы, испачканные в мазуте, так как это приведет к загрязнению и порче рабочего оборудования. Таким образом, подчеркнул собеседник, нарушение требований и работа в зоне загрязнения для самих рыбопромышленников имеет высокие риски, и они на это не пойдут.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысяч тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведется ликвидация последствий ЧП. По данным Минтранса РФ, в Черное море попало около 2,4 тысяч тонн нефтепродуктов.