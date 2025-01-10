Госпрограмму перевыполнили, но сданные объекты пока не ввели

В Севастополе построили 22 объекта капстроительства вместо запланированных 20, такие отчетные данные 9 января на аппаратном совещании в правительстве города представил первый заместитель губернатора Алексей Парикин.

По его информации, пять построенных за год объектов относятся к транспортной инфраструктуре, 10 — к жилищно-коммунальной, четыре — к социально-культурной, еще два — отнесены к категории «прочие». К чему относится 22-й объект, осталось загадкой.

— Из крупных могу назвать автомобильную дорогу Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь, Мыртыновский канализационный коллектор, пожарное депо на четыре выезда в селе Павловка, детский сад на Руднева, школу бокса, — перечислил А.Парикин.

К этому списку глава города добавил культурно-досуговый центр в бухте Казачья. Другое дело, что, по словам губернатора М.Развожаева, потребуется до двух месяцев, чтобы подготовить сданные объекты к эксплуатации и передать их на баланс пользователей.

Весьма оптимистично на совещании прозвучали и предварительные итоги исполнения бюджета и городской части госпрограммы развития Республики Крым и Севастополя за 2024 год.

По словам А.Парикина, городской бюджет исполнен на 97,5%, что составляет 75,7 млрд рублей при годовом плане — 77, 7 млрд руб. Финансирование всех первоочередных социально значимых расходов выполнено в полном объеме — зарплаты, пособия и т.д. В разрезе источников расходов и в рамках нацпроектов выполнение составляет 99.9%, в рамках ФЦП — 99,11%.

— В 2024 году по объему финансирования и реализации ФЦП было 69 мероприятий, денежных средств — 18,3 млрд рублей. По состоянию на 1 января 2025 года кассовый расход составил 18,1 млрд рублей, или 99,1%. Контрактация в программных мероприятиях составила 100%, лимиты были законтрактованы федеральные полностью, — отчитался А.Парикин.

Интересно, что 1 ноября 2024 года на встрече с вице-премьером Правительством РФ Маратом Хуснуллиным, посвященной обсуждению актуальных вопросов реализации Госпрограммы социально-экономического развития Севастополя, М.Развожаев докладывал о планах сдать 23 объекта с оговоркой, что работы завершены уже только на девяти.

По состоянию на 25 декабря года готовность объектов сдачи 2024-го года определялась следующими цифрами: подстанция скорой помощи на ул.Горпищенко — 90%, газовой модульной котельной на ул.Одесской (перенос котельной из дома по ул.Большая Морская, 24) — 95%, клуб 1-го отделения «Золотой балки» — 89%.