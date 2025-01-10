Для мониторинга Керченского пролива и берега начнут использовать дроны

Беспилотники и маломерные суда подключат к мониторингу загрязнения мазутом акватории Керченского пролива и береговой линии, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Продолжается ежедневный мониторинг ситуации в прибрежной зоне Республики Крым, связанной с разливом нефтепродуктов вследствие ЧП в Керченском проливе. Состояние акватории и берега контролируют с воздуха вертолеты МЧС и Росгвардии, дополнительно будут подключены дроны, а также маломерные суда», — цитирует пост главы региона в телеграм-канале ТАСС.

С.Аксенов отметил, что для недопущения выбросов нефтепродуктов на берег используются все силы, и поблагодарил все службы, ведомства и волонтеров за помощь в ликвидации ЧС.

В Крыму на контроле находятся 472 км побережья. Вертолет Ми-8 провел мониторинг от Ялты до Керчи. С берега собрано 303 тонны загрязненного грунта. В Севастополе обследовано 165 км побережья, собрано 142 тонны нефтепродуктов с песком.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведется ликвидация последствий ЧП. По данным Минтранса РФ, в Черное море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. 26 декабря введен режим ЧС федерального уровня.