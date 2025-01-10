Артековские песни в январе заменят школьные звонки

В январе в российских школах вместо звонков будут звучать артековские песни, сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения России.

Мероприятие продолжает проект «Музыка вместо звонков», благодаря которому школьники во время перемен слушают известные отечественные произведения.

К тому же, включение артековских песен связано с предстоящим в 2025 году столетия Международного детского центра «Артек», которые планируется праздновать по всей стране. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Он отметил, что цель проекта — открыть для учеников историю, культуру и традиции, которые формируют у детей чувство гордости за свою страну. Проект «Музыка вместо звонков» реализовывается с осени 2024 года, с участием всех образовательные организаций страны. Правда, техническая реализация зависит от возможностей конкретной школы.

Каждый месяц учебного года посвящают определенной памятной дате определенной памятной дате. Так, в ноябре в урока и на урок ребят звали песни композитора Александры Пахмутовой, в декабре — музыка из балета «Щелкунчик» Чайковского.

Столетие «Артека» в Международном детском центре отметят 16 июня 2025 года. Праздничные мероприятия проведет по всей стране. В Москве откроют две тематические выставки, организуют большой концерт.

В числе артековских песен – «Абсолют», «Артековская звездочка», «А в Артеке снова дети», «Зажигай, Артек!», «Артек Алфавит», «Гимн дружбы Артека, «Здравствуй, милый Артек». «Чудесный Артек», «Письмо маме», «Артек – перепелиный островок» и др..