Угроза повторных выбросов мазута сохраняется

Об угрозе повторных выбросов на токсичных отходов 9 января на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщила глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

— Мы опираемся на прогноз, который готовит Морской гидрофизический институт. Мы регулярно получаем сводку на основании данных спутниковых снимков и анализа воды. Мы находимся в готовности, наблюдаем и информируем наши службы, — сказала Ю.Гаврилова.

По ее словам, в настоящее время крупные нефтяные пятна в Севастопольской акватории не фиксируются. Однако в толще воды находятся фрагменты, которые благодаря штормовой активности имеют мелкую фракцию и выбрасываются волнами на берег.