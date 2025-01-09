Севастопольские проекты участвуют в конкурсе поддержки гражданских инициатив.

Центральный совет сторонников «Единой России» проводит Всероссийский конкурс поддержки гражданских инициатив, чтобы выявить и поддержать лучшие некоммерческие организации и лидеров общественных проектов в каждом регионе страны.

Голосование за лучшие проекты продлится до 28 января на сайте партии. Чтобы проголосовать, нужна авторизация. Жители регионов определят полуфиналистов, а в июне 2025 года победителей конкурса выберет оргкомитет, в который войдут представители от каждого субъекта РФ.

Проголосовать можно за одного участника в каждой категории — федеральной, региональной и местной, сообщили в пресс-службе Севастопольского отделения «Единой России».

Инициативы севастопольских участников

Федеральные инициаторы:

1. «Семьи без границ» — вовлечение пожилых людей в социальную работу, уход за детьми-сиротами и одинокими людьми.

2. «Эффективные дороги» — разработка модели оптимизации дорожного движения, повышение эффективности транспортной системы городской среды.

3. Информационно-игровое приложение «Красоты России» — разработка и запуск приложения о разнообразии достижений российских деятелей и географических объектов России.

4. «Севастополь — 250 дней мужества и бессмертия» — реставрация хроникально-документального фильма «Черноморцы», снятого в осажденном Севастополе весной 1942 года.

5. Создание Управления пропаганды — создание сообщества, способного противостоять внутренним и внешним вызовам.

6. «Будущий защитник родины» — создание условий для занятий армейским рукопашным боем и военной подготовкой для детей.

Региональные инициаторы:

1. «Каждый севастополец умеет плавать!» — бесплатное обучение плаванию для жителей города.

2.«Подросток подростку» — обучение подростков проведению информационных мероприятий для ровесников.

3. «Территория разума» — организация цикла мероприятий для молодежи, посвященного семейным ценностям.

4. «Севастопольское долголетие 2025-2026» — вовлечение севастопольцев предпенсионного и пенсионного возраста в общественную деятельность и волонтерство.

Местные инициаторы:

1. «Я — с мамой!» — присмотр за грудными детьми на базе Дома ребенка для матерей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

2. «Джампинг-фитнес для всех возрастов» — популяризация фитнеса с использованием мини-батутов.

Проекты-победители будут реализованы с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года.