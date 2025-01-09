С севастопольских пляжей вывезли более 140 тонн мазута

Всего вывезено более 140 тонн отходов, ежедневно от севастопольской городской территориальной подсистемы привлекаются 251 человек и 29 единиц техники. На сегодняшний день практически все выбросы мазута на пляжах убраны, осталось вывезти мешки с труднодоступных участков и закончить некоторые локальные работы. Такая информация прозвучала 9 января на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

В ходе заседания городские службы отчитались о проделанной работе. Продолжается мониторинг состояния берега, на 8.00 9 января повторных выбросов не выявлено.

По Северной стороне мешки даже из всех труднодоступных мест вывезены. На Фиоленте пока остаются. Рассматривается возможность их вывоза с моря, но пока погода не позволяет катерам выйти. Поэтому мешки пока складируют подальше от береговой черты, ближе к склону.

Ежедневно на очистку береговой линии выходят более сотни волонтеров. Самый пик их активности пришелся на 8 января. В последний день новогодних каникул убирать территорию пляжей вышли 170 волонтеров.

Всё — через Штаб общественной поддержки

Прием заявок от добровольцев продолжается, уже зарегистрированы 262 заявки, все они переданы в Штаб общественной поддержки на ул.Большой Морской, 41.

С 9 января в дополнение к телефону «112» в штабе появился еще и многоканальный номер: +7(8962) 41-70-51. Звонки принимают ежедневно с 9.00 до 18.00.

Каждый день в 9.30 автобусы будут отправляться по определенным точкам мониторинга побережья, где требуется помощь волонтеров.

Присоединиться к волонтерам можно даже без звонка, придя к 9.20 в штаб общественной поддержки и оставив свои данные в журнале. После этого добровольцам предложат сесть в автобус на пл.Ушакова и поехать на место, определенное для мониторинга на этот день. Необходимые средства защиты и обратная доставка до пл.Ушакова гарантирована. На месте работ организованы места обогрева, где волонтеров напоят горячим чаем и кофе.

В городском правительстве особо предупредили, что самостоятельно организовавшимся группам по уборке мазута также следует звонить по телефону «112» и оставлять официальную заявку на вывоз собранных отходов.

На личных автомобилях перевозить токсичные отходы 3-4 класса опасности категорически не рекомендуется.