Перейдут на новую систему высшего образования

В Правительстве РФ решили реформировать систему высшего образования переходом на новую двухуровневую систему. Готовиться к реформированию будут в течение всего 2025 года, а приступить к реализации проекта планируют с 2026 года. При этом оговаривается, что студенты, начавшие учиться по прежней системе, завершат обучение в прежнем формате и по прежним программам.

Бакалавры и магистры отменяются

Вместе прежней схемы «бакалавр-магистр» планируется ввести так называемую двухуровневую систему «базовое высшее» и «специализированное высшее», с сохранением юридической силы ранее выданных документов.

«Базовое образование» предусматривает обучение в течение пять-шесть лет, оно будет считаться полноценным высшим образованием, достаточным для трудоустройства.

Специализированный уровень включат обучение от одного до трех лет по формату магистратуры, ординатуры, а также ассистентуры-стажировки.

При этом срок обучения студентов – медиков останется на прежнем уровне (от пяти до 11 лет). Останется и аспирантура, как отдельный этап обучения и научных исследований после завершения специализированного высшего образования.

Для чего?

Как объясняют в Минобранауки, реформа проводится для усиления подготовки высококвалифицированных специалистов, укрепления фундаментальной базы, с акцентом на практику. Она также будет способствовать отходу от устоявшейся европейской Болонской системы, которая действовала по схеме: «три-четыре года бакалавриата+два года магистратуры и три – четыре года аспирантуры». Болонская система, внедрявшаяся на протяжении 20 лет, создавала условия для признания за рубежом российских дипломов, а, значит, оттоку «умов» из РФ.

Вводимая теперь реформа предполагается возвращение к советской системе высшего образования в модернизированной версии, если иметь в виду, что до 2003 года обучение шло исключительно по программе специалитета.

Сколько будет стоить?

Предположительно, образование на специализированном уровне будет бесплатным, с целью повышения популярности этой формы обучения среди студентов.

Что понадобиться?

Для внедрения реформы вузам потребуется в течение года изменить существующие учебные программы, методические материалы, а также переподготовить преподавателей. Можно предположить, что на это понадобятся дополнительное финансирование.

А ЕГЭ?

Невзирая на реформирование системы высшего образования, ЕГЭ, являющийся частью Болонской системы, останется, как способ получения равных возможностей поступления в вузы выпускников столичных и периферийных школ.