Мазутное пятно замечено в море у Фороса

Где достигнет мазут берега, зависит от локальных течений, направления и силы ветра.

Мазутное пятно фиксируется в Черном море неподалеку от населенных пунктов Форос и Ласпи на юго-западной оконечности Крымского полуострова. Есть риск, что оно может достичь курортных и охраняемых природных зон, сообщил ТАСС специалист по дистанционным методам исследования, сотрудничающий с Морспасслужбой, Сергей Станичный.

«В районе Ласпи и Фороса [, согласно свежим спутниковым снимкам, ] загрязнения есть, и пока большой вопрос, как они будут двигаться. Возможность того, что они достигнут берега, есть», — сказал С.Станичный, уточнив, что вероятность выброса нефтепродуктов на берег зависит от локальных течений, направления и силы ветра в этом районе.

Ветер несет мазут к Тарханкуту

Ветер способствует распространению мазута, разлившегося с танкеров в Керченском проливе, на север вдоль берега Крыма, в ближайшее время нефтепродукты могут достичь мыса Тарханкут.

«Мы прогнозировали, что 6–7 января достигнет Евпатории — прогноз, к сожалению, сбылся. Сейчас сохраняется южный ветер, и [загрязнение] может распространиться севернее и достигнуть района Тарханкута. Но таких серьезных выбросов[, как в Анапе] уже не будет, большая часть [разлившегося мазута] выброшена на берег там (в районе крушения у Керченского пролива — прим. ТАСС)», — сказал С.Станичный.

По данным МЧС Крыма, на полуострове в общей сложности выявлено 50 мест выброса мазута.

Поселки Ласпи (входит в состав Севастополя) и Форос (Республика Крым) являются популярными санаторно-курортными зонами, в том числе благодаря уникальной природе. Здесь горы и скалы подходят почти к самому берегу.

Полуостров Тарханкут и мыс Тарханкут — самая западная точка Крымского полуострова, там находится особо охраняемая природная территория парк «Тарханкутский», где сохраняются уникальные экосистемы Крыма.

Кораблекрушение танкеров

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведется ликвидация последствий ЧП. По данным Минтранса РФ, в Черное море попало около 2,4 тысяч тонн нефтепродуктов.

В Республике Крым выбросы мазута фиксируют с 21 декабря. 3 января нефтепродукты впервые обнаружили на территории Севастополя, позже в регионе был объявлен режим ЧС регионального значения.