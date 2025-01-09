Испачканных мазутом птиц принимают на Могилёвской, 16

Найденных на территории Севастополя пострадавших в результате разлива нефти пернатых нужно отвозить на ул.Могилёвскую, 16, в подведомственное учреждение управления ветеринарии.

В ветклинике организовано круглосуточное дежурство по приему птиц. Так в ночь на 9 января севастопольцы привезли на отмывку 22 особи.

Обсуждая тему на аппаратном совещании, губернатор Михаил Развожаев предложил привлекать к работе с птицами волонтеров. Транспортировать птиц рекомендуют в коробках, соотносимыми с размерами.

Прежде, чем везти птиц в ветлечебницу, позвоните по телефону: +7(978) 399-91-40.

Среди испачканных мазутом птиц множество зимующих видов: чернозобые и краснозобые гагары, большие поганки (чомги), черношейные и серощекие поганки, лысухи, кряквы и большие бакланы.