Испачканных мазутом птиц принимают на Могилёвской, 16
Найденных на территории Севастополя пострадавших в результате разлива нефти пернатых нужно отвозить на ул.Могилёвскую, 16, в подведомственное учреждение управления ветеринарии.
В ветклинике организовано круглосуточное дежурство по приему птиц. Так в ночь на 9 января севастопольцы привезли на отмывку 22 особи.
Обсуждая тему на аппаратном совещании, губернатор Михаил Развожаев предложил привлекать к работе с птицами волонтеров. Транспортировать птиц рекомендуют в коробках, соотносимыми с размерами.
Прежде, чем везти птиц в ветлечебницу, позвоните по телефону: +7(978) 399-91-40.
Среди испачканных мазутом птиц множество зимующих видов: чернозобые и краснозобые гагары, большие поганки (чомги), черношейные и серощекие поганки, лысухи, кряквы и большие бакланы.