Бакланы черные не от мазута, а от природы

«На телефон службы 112 поступают многочисленные сообщения о птицах, сидящих на камнях, с почерневшими лапами, с трудом передвигающихся по суше, плавающих на боку или даже брюхом вверх. Стоит отметить, что у некоторых птиц, таких как бакланы, природный окрас черный с зеленоватым металлическим отливом и лапы от природы черные. Бакланы — массивные птицы с перепончатыми лапами, длинной шеей, изогнутым клювом и крупным черным хохолком. По земле они передвигаются медленно, почти вертикально, подобно пингвинам», — предупреждает департамент.

После энергичной подводной охоты бакланы вынуждены долго сидеть на берегу, скалах или камнях, расправив крылья, чтобы те высохли. Эти птицы дышат через клюв, так как ноздри у них отсутствуют.

Краснозобая гагара в зимнем оперении темно-серая сверху и белая снизу. На воде она держится высоко. Часто гагара привстает на воде вертикально, хлопая крыльями, охотно плавает на боку и даже брюхом вверх. По суше передвигается лишь в крайних случаях, ползя на брюхе, отталкиваясь лапами и крыльями, или в вертикальном положении, склонив голову к земле. Со стороны может показаться, что птица нездорова, но это лишь ее естественная неуклюжесть на твердой почве.

«К сожалению, в последнее время участились ложные вызовы. Оказывая «помощь» здоровым пернатым, мы рискуем не успеть прийти на помощь тем, кто действительно в ней нуждается», — объясняет Севприроднадзор.