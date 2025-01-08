Защищать русский язык будет «Национальный словарный фонд»

Правительство РФ приняло решение о создании Федеральной государственной информационной системы «Национальный словарный фонд» для повышения уровня общей грамотности населения, защиты и развития русского языка и поддержки русскоязычной среды за рубежом.

Как сообщается на сайте Кабмина РФ, пользоваться данным цифровым ресурсом можно будет бесплатно, а его оператором определено Министерство науки и высшего образования.

Информацию в словарном фонде будут обновлять не реже одного раза в пять лет. Речь идет о нормах современного русского литературного языка, зафиксированных в различных нормативных словарях.

Прежде аналога словарного фонда не существовало. Оговаривается также, что в словарный фонд войдут исторические словари разных времен создания.

Создание Национального словарного фонда позволит активизировать лексикографическую деятельность, ориентированную на печатное издание словарей, что также позволит получать полноценное представление об актуальном состоянии языка, соответствии культурно-языковым потребностям общества.

Правовым основанием создания нового цифрового ресурса стал Федеральный закон о создании национального словарного фонда, подписанный Президентом РФ 22 апреля 2024 года.