Во Флориде конфискованы две квартиры предпринимателя из РФ

Министерство юстиции США добилось конфискации двух квартир в штате Флорида стоимостью $1,8 млн, якобы принадлежащих российскому бизнесмену Виктору Перевалову, говорится в заявлении, опубликованном 7 января на сайте ведомства.

Как указывается в документе, такое решение является результатом рассмотрения иска, поданного в феврале 2024 года.

«В соответствии с заочным решением суда и окончательным решением о конфискации, вступившим в силу 7 января, [министерство юстиции] добилось конфискации двух кондоминиумов в Майами, которые содержались, передавались и сдавались в аренду в нарушение санкций США в отношении российского гражданина Виктора Перевалова», — цитирует документ ТАСС.

Общая стоимость конфискованного имущества оценивается примерно в $1,8 млн.

В документе также говорится, что рестрикции в отношении В.Перевалова были введены американским Минфином в 2018 году, упомянутый предприниматель и Валерий Абрамов являются соучредителями акционерного общества «ВАД», которое принимало участие в строительстве трассы «Таврида» в Крыму. В январе 2018 года компания «ВАД» была внесена в санкционный список США.

На сайте АО «ВАД» указано, что генеральный директор компании — Абрамов Валерий Вячеславович, а первый заместитель генерального директора — Перевалов Виктор Павлович.