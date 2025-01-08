В Севастополе появились новые достопримечательности

Семь культурно и исторически значимых мест Севастополя добавлены в перечень объектов туристского показа. Для них будут оборудованы специальные знаки, указатели, информационные стелы или пиктограммы.

Распоряжение об этом принято городским правительством.

Новые достопримечательности — это музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес», братское кладбище воинов 2-й гвардейской армии в селе Поворотное, ДЗОТ №11 в селе Камышлы, памятник «Победы» на Крепостном шоссе, храм Богоявления Господня в селе Передовое, крестьянско-фермерские хозяйства «Вилла Уркуста» и Лебедева Т.А.

Кроме этого Военно-исторический музей фортификационных сооружений на Таврической набережной переименован в Балаклавский подземный музейный комплекс. А крестьянско-фермерское хозяйство «Чоргун» и ООО «Ареол 2005» из одного объекта трансформировалось в два привлекательных туристических места для винного туризма.

Теперь достопримечательных мест в Севастополе 158.