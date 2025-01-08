Стражи Бельбека и Озерные дубы чувствуют себя хорошо

В течение прошлого года специалисты ИнБЮМа проводили детальное обследования памятников природы регионального значения — «Дубы «Стражи Бельбека» и «Озерные дубы. В процессе полевых исследований и отбора проб ученые определили, что фитосанитарное состояние деревьев вполне удовлетворительное, но наблюдается поражение карантинными вредителями: клопом дубовой кружевницей и орехотворкой.

«Почвы произрастания в обоих случаях являются высокогумусными, слабощелочными и карбонатными, при этом содержание микроэлементов и тяжелых металлов не превышает предельно допустимых концентраций», — сообщает Севприроднадзор.

Специалисты уточнили возраст деревьев. Два дуба из села Дальнее оказались моложе, чем считалось ранее. Одному из «стражей» — 522 года (вместо 575 лет), а второму — 479 лет (ранее считали 519 лет). А «Озерные дубы» у села Озерное повзрослели: одному определили возраст в 523 года (вместо 513), второму — 411 лет (а не 401).

Для сохранения и оздоровления этих уникальных памятников природы научные сотрудники ИнБЮМа разработали рекомендации.