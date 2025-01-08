Собранный мазут с Фиолента вывезут катерами

«В социальных сетях распространяется недостоверная информация о том, что на пляжах в районе Фиолента мешки с грунтом, загрязненным мазутом, якобы не вывозят уже три дня. В связи с данным фактом департамент общественной безопасности сообщает, что информация о самостоятельно собранных неравнодушными жителями мешках с загрязненным грунтом и камнями, поступила на номер 112 только 7 января в 18.25. <...> Сообщаем, что все поступившие обращения взяты в работу. В частности, 8 января на пляжах Фиолента задействованы порядка 50 волонтеров, а в районе Царского пляжа с самого утра установлена лодка для консолидации опасного груза и его дальнейшей утилизации», — цитирует сообщение ТАСС.

В правительстве города сообщили, что информация о собранных мешках на территории «Звездного берега», на пляже «Нахимовец», мешках, оставленных около въезда в Вязовую рощу, а также в районе Бухты Казачья также поступила только накануне.

На ликвидации последствий ЧС продолжают работать более 400 человек и 29 единиц техники. За все время работ собрано и вывезено 126,3 тонны загрязненного мазутом грунта. С труднодоступных пляжей забирать мешки будут на катерах с моря, когда позволит погода.

3 января нефтепродукты впервые обнаружили на территории Севастополя, позже в регионе был объявлен режим ЧС регионального значения. В Республике Крым выбросы мазута фиксируют с 21 декабря.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведется ликвидация последствий ЧП. По данным Минтранса РФ, в Черное море попало около 2,4 тысяч тонн нефтепродуктов.