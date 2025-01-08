Получить компенсацию стоимости путевки в детский лагерь станет проще

Такое предложение на итоговом заседании межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей озвучил председатель Севастопольского объединения организаций профсоюзов Вадим Богачев.

Сейчас для получения частичной компенсации необходимо, чтобы среднедушевой доход семьи был ниже или равен 1,7 величины прожиточного минимума, установленного в Севастополе. При этом компенсации подлежат путевки только в два лагеря: «Ласпи» и «Горный». Но количество путевок невелико, так как в первую очередь их выдают льготникам. Поэтому в 2024 году компенсацией смогли воспользовалось только девять семей.

Изменение критериев позволит увеличить количество обращений за компенсацией и поддержит тех, кто в ней нуждается. Комиссия приняла решение на одном из следующих заседаний рассмотреть этот вопрос более подробно.