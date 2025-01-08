Отменены пошлины на импортное сливочное масло

Данная мера поможет снять ажиотаж и снизить цены на этот продукт в России.

Правительство РФ подписало постановление, которое определяет условия для льготного ввоза в страну сливочного масла без экспортных пошлин.

Уполномоченным органом, который будет координировать беспошлинный ввоз, определен Минсельхоз. Министерство будет выдавать подтверждения соответствия ввозимого масла параметрам, которые необходимы для предоставления тарифной льготы.

В кабмине РФ считают, что беспошлинный ввоз сливочного масла будет способствовать поддержанию стабильности внутреннего продовольственного рынка как по наличию продукта, так и по ценам.

Осенью 2024 года в России заметно подорожало сливочное масло. Согласно оценке Национального союза производителей молока «Союзмолоко», на это повлиял рост ключевой ставки Центробанка, а также подорожание сырья на 20% с начала года.

Сливочное масло относится к одному из самых востребованных продуктов питания. Согласно статистике, в 2023 году объем его производства в России составил 351 тысячу тонн. По итогам 2024 года производство может выйти на 400 тысяч тонн, а импорт составит более 112 тысяч тонн. Большая часть поставок приходится на Беларусь. В октябре масло ввозили из Турции, а в ноябре — из ОАЭ, Азербайджана и Киргизии.