Мозаичные апостолы и цифровые храмы

Художница Алла Карнаушенко — автор мозаик из гальки на центральном фасаде Петропавловского собора на центральной горке Севастополя. Сейчас она в цифровой лаборатории работает над созданием 3D-реконструкцией храмов Херсонеса.

На центральной горке более 180 лет стоит величественный Петропавловский собор. Изначально с двух сторон от главного входа в собор размещались мраморные скульптурные изображения Святых Петра и Павла. После Первой обороны Севастополя скульптуры пропали — их вывезли во Францию. Позднее, уже в советский период, ниши пустовали, а мозаичные образы апостолов появились в 2012 году благодаря севастопольской художнице Алле Карнаушенко.

«Севастопольская газета» встретилась с автором и расспросила о том, как создавались мозаики и чем художница занимается сейчас.

Хочу рисовать для церкви

А.Карнаушенко — профессиональный художник и иконописец, член Творческого союза художников России и Международной федерации художников, бакалавр теологии. Она родилась в Севастополе в 1964 году. Училась в Кубанском государственном университете на факультете художественно-технической графики.

— После университета я вернулась в Севастополь, работала в Художественном фонде. Но очень скоро, буквально через год, в 1988 году я сознательно пришла в церковь и приняла крещение, — рассказала художница.

Друзья-художники познакомили ее с отцом Александром Половецким (в будущем архимандрит Августин), которого в 1989 году назначили настоятелем храма Святых Двенадцати Апостолов в Балаклаве.

— Я приехала в Балаклаву и сказала: «Хочу рисовать и петь для церкви». Он говорит: «Ну пожалуйста, становись на клирос, бери краски». Там я некоторое время пела, работала в храме, а позже уехала в Москву учиться иконописи.

В Москве художница провела 11 лет: присоединилась к приходу Спасо-Андронникова монастыря, который возглавлял настоятель отец Вячеслав Савиных — известный в Москве иконописец.

— Отец Вячеслав окормлял меня и духовно, и был моим профессиональным наставником в искусстве иконописи. Кроме этого, я училась еще у одного известного иконописца —Александра Сидельникова. Затем поступила в Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет на специальность «Теология».

Мозаичные образы

Как рассказала А.Карнаушенко, при создании мозаик из гальки для Петропавловского собора использовалась техника, которая известна с древних времен. В античном отделе Херсонесского музея можно увидеть образец древней напольной мозаики, сделанной именно из морской гальки.

Поскольку образы апостолов должны были размещаться не в помещении, а на улице, то мозаика оказалась самым оптимальным материалом.

— Был сделан небольшой образ апостола Павла, который я представила настоятелю Петропавловского собора. Он ему понравился, — вспоминает А.Карнаушенко.

Гальку для работы собирали всем приходом: и на Фиоленте, и в Парке Победы. Но самые лучшие камешки для мозаики, по мнению художницы, удалось добыть на пляже возле Уваровской базилики в Херсонесе. С креплением мозаики помогали служители храма Виктор и Александр.

Канонически апостолы изображаются развернутыми друг к другу. Апостола Петра иконописцы часто пишут со свитком и ключом в левой руке. В руках апостола Павла обычно изображается книга Священного Писания.

Еще одна мозаичная работа авторства А.Карнаушенко расположена в районе 5-го км. Если двигаться в сторону Максимовой дачи, то слева в балке бьет источник, названный в честь святого Климента Римского. Вокруг родника обустроена купель, окруженная колоннадой в античном стиле. На восточной стороне купели в центре расположена мозаичная фигура Климента Римского. Справа от святого изображен Свято-Владимирский собор в Херсонесе, а слева — Свято-Георгиевский Инкерманский монастырь.

Духовные картины

В дальнейшем судьба свела художницу с историком Вадимом Прокопенковым — ктитором (попечителем) Свято-Климентовского мужского монастыря в Инкермане, председателем Севастопольской региональной общественной организации «Наследие святого Климента Римского», который много лет подряд ежегодно организовывает выставки к дню Святого Климента. Он попросил художницу написать картину «Обретение мощей Св.Климента».

— Событие, которое изображено на картине, очень значимое для нашего города. Это время, когда равноапостольный Кирилл прибывает в Херсонес, чтобы найти мощи Святого Климента. Он намеренно ищет их в Казачьей бухте, находит и вместе с жителями города торжественно переносит в Херсонес, — рассказывает художница.

Цифровая реконструкция

В настоящее время художник-иконописец А.Карнаушенко работает в Севастопольском государственном университете. Вместе с коллегами — программистом и историком Александром Карнаушенко и 3D-художником Любовью Казенновой она занимается реконструкцией храмов Херсонеса в научно-исследовательской лаборатории «Цифровые технологии в историко-археологических исследованиях».

Создавая компьютерные модели утраченных полностью или частично культовых сооружений, ученые пытаются показать, как выглядели древние здания и каким было их внутреннее пространство.

Уже готовы 3D-реконструкции пяти храмов Херсонеса: Базилики в базилике, Базилики 1935 года, Пещерного храма на главной улице, Базилики Крузе и Базилики 1932 года.

Часть этих реконструкций выполнена в виде интерактивных приложений, которые любой желающий может скачать на свой компьютер или телефон и исследовать пространство реконструированной базилики как изнутри, так и снаружи.