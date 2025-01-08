Мазут обнаружен на новых прибрежных территориях

Минприроды Республики Крым сообщило о ситуации на полуострове, связанной с выбросом мазута из-за кораблекрушения танкеров в Керченском проливе.

На 7 января в муниципальных образованиях Крыма выявлено восемь фактов обнаружения нефтепродуктов. В Ленинском районе — в Государственном природном заповеднике «Опукский» и в с.Яковенково; в Феодосии — в Песчаной балке, пгт. Приморский, пгт Орджоникидзе, ЛРП «Тихая бухта»; в Евпатории — по ул.Симферопольской до пляжа «Солнышко»; в Сакском районе — от аквапарка «Банановая Республика» до пляжа «Солнышко».

Всего за 7 января обследовано 429 км и очищено 10,7 км береговой линии.

Работы по уборке будут продолжены.