Детям-сиротам вручили ключи от 24 квартир

Накануне Нового года севастопольцы, относящиеся к категории «дети-сироты» и «дети, оставшиеся без попечения родителей» получили ключи от новых квартир к ЖК «Порто Франко» на улице Братьев Манганари.

По словам вручавшего 24 ключа губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в течение года квартирами обеспечили 70 детей-сирот, что позволило сократить список очередников данной льготной категории. Он пообещал, что полностью решить эту проблему удастся, реализуя планы по комплексному развитию территорий (КРТ).

Жилье в Казачьей бухте глава города оценил, как перспективное: район сравнительно молодой и динамично развивающийся. Недавно тут построены поликлиника и детский сад, уже скоро должен открыться культурно-досуговый центр.

А в сообщении пресс-службы прокуратуры города говорится, что квартиры в девятиэтажке на ул.Братьев Манганари получили 25 севастопольцев из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Прокуратура осуществляла надзорное сопровождение строительство и ввода в эксплуатацию этого дома.

Настойчивая и целенаправленная работа по обеспечению жильем детей-сирот будет продолжена.