День фигурного катания отметили на катке

С 2025 года решением Федерацией фигурного катания РФ 8 января отмечается, как Всероссийский день фигурного катания.

Первый олимпийский чемпион

Число и месяц выбраны не случайно – именно 8 января в 1874 году родился первый (единственный до 1952 года) российский олимпийский чемпион по фигурному катанию Николай Панин (Панин-Коломенкин).

Это высокое спортивное звание он завоевал на Лондонской олимпиаде в 1908 году. Кроме того, Н.Панин неоднократно становился призером чемпионатов мира и Европы в одиночном катании, он считается одним из родоначальников отечественного фигурного катания.

Все – на лед!

День открытых дверей в Севастополе отметили на Ледовом катке ЦСКА им.Михайлова, что недавно открыли на 4-й Бастионной. Выйти на лед пригласили не только спортсменов, но всех желающих приобщиться к здоровому образу жизни.

– Мы пригласили сегодня спортсменов и любителей, занимающихся в физкультурно-оздоровительных группах, на мастер-класс по фигурному катанию. Родители наших спортсменов смогли понаблюдать, как тренируются их дети, сидя на трибунах, а потом сами попробовать встать на коньки, – рассказал «Севастопольской газете» старший тренер школы ЦСКА по фигурному катанию Муслим Сеттаров, который в 1986 году сам был призером турнира им.Панина.

– В 1986 году мы с партнершей на Всесоюзных соревнованиях по фигурному катанию им.Панина заняли третье место, – поделился тренер.

По его словам, поучаствовать в нынешнем спортивном празднике также позвали одноклассников, друзей, знакомых, родственников детей, которые уже занимаются фигурным катанием. И не только их, а еще пловцов из школы ЦСКА по плаванию. Так сказать, для расширения их спортивного кругозора,

– Конечно, все знают, что такое фигурное катание, но именно сегодня мы предоставили всем возможность попробовать себя на льду, – продолжил М.Сеттаров.

В итоге, получился большой четырехчасовой ледовый праздник, который организаторы разделили на несколько потоков: сначала на лед вышли спортсмены, потом любители, после все желающие.

По состоянию на полдень, в мастер классе приняли участие примерно триста человек – лед, коньки и сани (ходунки для перемещения по льду) в этот день для них были совершенно бесплатны.

Один из юных участников мероприятия Давид пришел на каток просто покататься. Чувствует себя на льду вполне уверенно, говорит, что раньше занимался хоккеем, но после увлекся дзюдо. На каток его пригласили две сестры-фигуристки.

Кто-то в этот день сделал свои первые неуверенные шаги на коньках, другие вышли на лед, дабы в очередной раз ощутить чувство свободы, скорости, полета и просто удовольствия!

Теперь День фигурного катания пообещали проводить в Севастополе каждый год.