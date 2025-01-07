Самые значимые археологические находки 2024 года покажут в Херсонесе

«Две наиболее яркие находки уже запланированы в новых экспозициях, для них есть место, авторы экспозиции предусмотрели их показ. Это основание статуи Доброго Пастыря, то есть скульптуры с аллегорическим изображением Иисуса Христа V века н.э. И второй предмет — изображение двух линеек, так называемый херсонесский эталон», — сообщил ТАСС заведующий отделом «Городище и некрополь» государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» Даниил Костромичев.

Основание статуи стало одной из самых важных археологических находок на территории древнего Херсонеса в 2024 году. В свое время скульптура была частью литургического стола в раннехристианском храме, который не сохранился. По словам Д.Костромичева, подобные элементы оформления периодически попадаются в ходе археологических раскопок, однако найденное в прошлом году основание является наиболее сохранившимся.

Херсонесский эталон, который также смогут увидеть гости музея, является очень редкой находкой римского времени. Это мерный стандарт, который позволял сравнить две разные системы измерений длины.

«Также есть довольно много находок менее массивных. Например, все предметы из драгоценных металлов, которые мы нашли, они, я думаю, украсят золотую кладовую. Многие предметы еще не прошли через руки реставраторов. У нас найдено, наверное, около трех тысяч монет за время этих раскопок в 2024 году. Чтобы экспонировать, их нужно еще почистить и закрепить, сделать доступными для осмотра», — добавил собеседник агентства.

Как и что мерили в Херсонесе

Находка плиты с изображением мер длины является поистине уникальной, так как визуализация меры длины античного времени встречается очень редко.

Херсонесский эталон или херсонесский фут — это мраморная круглая столешница диаметром 65 см с линейками с указанием общей длины и пропорциональных частей, соответствующих длинам определенной метрической системы. Длина маленькой линейки 29,4 см, а большой с разметкой — 55,6 см.

«Очевидно, стол с изображением мерной линейки являлся метрическим стандартом, установленным властями Херсонеса в качестве эталона», — считает Д.Костромичев.

Для современного человека стало привычным использование стандартной линейки. В древности же было множество стандартов, и каждый полис или государство применяло свои. Греки и римляне использовали фут как единицу длины, однако стоит заметить, что римский фут был короче греческого, римляне были первыми, разделившими фут на 12 меньших единиц.

Фут (29,6 см в среднем) не просто являлся одной из основных мер длины, но и использовался при планировке местностей, в скульптуре и в архитектуре, в модуле, в качестве основной условной единицы для координации размеров статуи и здания.

Среди сотен других древнегреческих городов Херсонес выделяется тем, что в его округе сохранилась античная сельскохозяйственная размежевка, разделившая хору херсонеситов на одинаковые по площади участки. Межевые обозначения — ограды участков — в других центрах Эллады почти не сохранились, а в Херсонесе напротив — пережили более двух тысячелетий и до сих пор исследуются археологами.

«Модули, использовавшиеся греками во время межевания стали одной из центральных тем при изучении земледельческой округи древнего города. Исследователи сходятся на том, что при проектировании херсонесского кадастра в IV в.до н.э. греками за основу была взяты египетская оргия в 2,094 м и составлявший ее четвертую часть египетский локоть (52,35 м). Несколько большее значения локтя на вновь обнаруженном эталоне, вероятно, говорит о том, что последний изготовлен позднее, когда система измерений в городе претерпела некоторые измерения. В пользу этого свидетельствует и значение местного фута на эталоне, практически совпадающее со значением римского фута», — отметил старший научный сотрудник отдела «Хора Херсонеса» Максим Тюрин.