Немецкую балку очистили от мазута

Оперативную информацию о ликвидации последствий выброса нефтепродуктов в Севастополе на 13.00 7 января сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его данным, с начала работ вывезено 112 тонн загрязненного мазутом грунта. Ведется мониторинг всей береговой линии. Сотрудники спасательной службы и волонтеры собирают мазут на пляжах Северной стороны.

За утро 7 января очищен пляж в Немецкой балке. После полудня волонтеров перевезли на уже убранный пляж «Звездный берег»: там за ночь появились новые пятна мазута.

Обнаружены 46 птиц, пострадавших от нефтепродуктов. Их отмывают в ветлечебнице.

В сводке на 19.00 говорится, что обнаружены новые пятна мазута на Яшмовом пляже и в Казачьей бухте в районе 35-й береговой батареи, спасательная служба ликвидирует эти загрязнения своими силами, помощь волонтеров здесь пока не требуется.

За 7 января с севастопольских пляжей вывезли 14,5 тонны загрязненного мазутом грунта. Всего с начала работ собрали и вывезли для дальнейшей утилизации 126,3 тонны.

В государственной ветеринарной лечебнице проходят реабилитацию 82 птицы, пострадавшие от нефтепродуктов.

Организацией работы волонтеров централизованно занимается штаб общественной поддержки. Записаться на работы по уборке мазута можно по телефону 112.

Мазут добрался до Евпатории

К вечеру 7 января глава администрации Евпатории Александр Юрьев сообщил в соцсетях, что на пляжах обнаружены пятна загрязнения мазутом. Коммунальные службы были к этому готовы и сразу приступили к сбору загрязненного грунта и ликвидации последствий.

А.Юрьев лично объехал всю береговую линию. Выбросы мазута на пляжах носят единичный характер. Но ситуация меняется постоянно в зависимости от силы ветра и волнения моря.

Кораблекрушение танкеров

Кораблекрушение двух танкеров в Керченском проливе произошло в шторм 15 декабря. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов. Последствия ЧП ликвидируют на побережье от Темрюка до Анапы и в Крыму. Мазут достиг берегов Севастополя 3 января.