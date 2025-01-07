К мониторингу акватории подключены все суда в зоне ЧС в Черном море

Помимо судов Морспасслужбы поиском нефтяных пятен на поверхности моря занимаются также все гражданские суда, которые находятся или проходят через территорию вблизи зоны чрезвычайной ситуации.

Речь идет о 50-60 судах — все их капитаны получили и подтвердили директиву по информированию Морспасслужбы при обнаружении фрагментов нефтепродуктов. Такую информацию озвучили на координационном совещании Оперативного штаба Краснодарского края.

Значительно усилено патрулирование акватории в прибрежных районах моря, продолжается мониторинг и там, куда могли дрейфовать нефтепродукты после кораблекрушения. Вдоль береговой линии Анапы работают 10 маломерных судов ГИМС МЧС России, муниципальной службы спасения и Морспасслужбы. Все найденные следы нефтепродуктов на воде обрабатывают биосорбентом. За сутки обследовали почти 260 кв.км, обработали сорбентом больше 2,2 тысяч кв.м акватории.

Темпы не снижают

Для сохранения темпов работы по очищению пляжей Краснодарского края от загрязненного грунта увеличено количество работающей на береговой линии техники. 7 января замазученный грунт убирают 336 единиц инженерной техники — самосвалы, экскаваторы и фронтальные погрузчики. А общее количество задействованных машин — больше 600 единиц. Благодаря этому самосвалы в сутки совершают почти 1000 рейсов на площадку временного хранения загрязненного песка в х. Воскресенском Анапы.

На совещании также обсудили предложения по помощи, которые поступают от предпринимателей и бизнесменов. Морспасслужба в ближайшее время проведет экспертизу, пригодятся ли для обработки водной поверхности сорбенты, которые готовы передать или уже передали в Краснодарский край. Также из Тюмени готовы отправить партию боновых заграждений. Решение примут после изучения их технических характеристик, если будет понятно, что они будут эффективны.

Оперативные данные на 7 января

На Черноморском побережье ликвидация загрязнения продолжается. В Анапе и Темрюкском районе вывезены порядка 118 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. В порту Анапы собраны свыше 14 000 килограммов нефтесодержащих отходов. В акватории от порта Анапа до села Витязево абсорбируется мазут 10 маломерными судами ГИМС МЧС России, муниципальной службой спасания и Морспасслужбой. За сутки обработано 20 километров акватории береговой линии.

В Керченском проливе обследованы свыше 1380 кв.км акватории, обработаны свыше 38 кв.км.

В Крыму новые выбросы нефтепродуктов не обнаружены. Всего с начала работ обследованы 3240 километров берега, вывезены свыше 260 тонн нефтепродуктов. Работают 209 человек и 68 единиц техники.

В Севастополе обследованы 59 километров, за сутки — 32 километра. Вывезены почти 112 тонн загрязненного песка и грунта, за сутки — свыше 27 тонн. Трудятся 240 человек и 25 единиц техники.

Для справки: общая протяженность береговой линии морского побережья Севастополя — 166 км.

Кораблекрушение танкеров в Керченском проливе

Два танкера с нефтепродуктами «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года в шторм. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысяч тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов. Ведется ликвидация последствий ЧП и на побережье от Темрюка до Анапы.

Нефтепродукты достигли берегов Крыма 21 декабря, Севастополя — 3 января.