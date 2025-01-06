Ученые ищут технологическое решение для очистки берега от мазута

Продолжаются работы по ликвидации последствия аварии двух танкеров в Керченском проливе.

Как сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края, сформирована рабочая группа ученых для выбора наиболее эффективного способа очистки загрязненного мазутом песка, который вывозят на площадку временного хранения. Главная цель — сделать так, чтобы песок можно было вернуть на пляж. Вторая задача — выбрать эффективную технологию очистки галечных и каменистых пляжей.

Рабочая группа рассмотрит все предложения, которые поступают от лицензированных предприятий по технологиям сбора нефтепродуктов. Учитывать будут эффективность для очистки именно от мазута марки М100. Ранее никто не работал с веществом такой плотности и консистенции, поэтому ученым придется выработать принципиально новый подход.

Уже взяты пробы мазута для определения его химического состава после продолжительного нахождения под воздействием морской и прибрежной сред. Результаты анализа, который проводят в лабораториях Афипского нефтеперерабатывающего завода, ожидают получить к 8 января. После этого начнется проверка решений по «связыванию» мазута М100 в различных средах.

Угроза повторных выбросов

Днем 5 января штабом был проведен контрольный облет береговой линии Анапы. Вблизи каменистых пляжей вода визуально чистая. От мелких до обширных мазутные пятна и нефтяные пленки зафиксированы на участках моря вдоль песчаной береговой линии. Это сохраняет угрозу повторных выбросов на берег. Информацию передали в федеральный Минтранс, МЧС, а также Морспасслужбу для проработки возможности сбора загрязнений с морской поверхности.

Подготовка к откачке нефтепродуктов

Как сообщили в Минтрансе, новых участков загрязнения на поверхности воды не обнаружено, при этом тяжелые фракции мазута частично остаются в толще воды. Специалисты ведут круглосуточный экологический мониторинг на предмет загрязнений.

Продолжается подготовка к откачке нефтепродуктов с кормовой части танкера «Волгонефть-239», которая находится на мели в районе мыса Панагия. Специалисты обследуют судно: состояние конструкции, целостность машинного отделения и танков. Это необходимо, чтобы в дальнейшем восстановить работоспособность судовых систем подогрева и выгрузки мазута.

Ранее, несмотря на шторм и низкую видимость под водой, водолазы Морспасслужбы завершили осмотр затонувших фрагментов танкеров на глубине 17-23 метра. Во избежание протечек мазута специалисты герметизируют возможные места повреждений танков.

Проект подъема затонувших фрагментов судов находится в стадии разработки. Он начнется сразу по готовности и после согласования проекта с Росприроднадзором.