Реставрировать паровоз будут по решению суда

Прокуратура Нахимовского района Севастополя добивается проведения работ по сохранению объекта культурного наследия «Паровоз бронепоезда «Железняков», который находится в ведении Музея обороны Севастополя.

Установленный на пл.Ревякина паровоз является федеральной собственностью и включен в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации.

Как выяснилось в результате проверки, памятник находится в неудовлетворительном состоянии, в связи с чем прокуратура Нахимовского района вносила в адрес музея представление об устранении нарушений закона, однако меры к реставрации объекта не принимались.

После этого прокурор района направил в Нахимовский районный суд Севастополя исковое заявление о возложении на ФГБУК «Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя» обязанности провести работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Паровоз бронепоезда «Железняков». Иск удовлетворен. Прокуратура проконтролирует его выполнение.