Пляж от мазута защитят сетью

Вдоль береговой линии в Кореновском районе Краснодарского края в качестве эксперимента для защиты от повторного загрязнения мазутом натягивают ограничительные сети, сообщили в оперштабе края.

«Команда Кореновского района тестирует новый способ защиты от мазута убранного пляжа. Представители муниципалитета натягивают ограничительные сети вдоль береговой линии. Это сделано для того, чтобы при выбросе новых фрагментов мазута он осел на сетях и не попал на пляж», — цитирует сообщение оперативного штаба ТАСС.

Эксперимент — продолжение испытаний различных способов борьбы с повторным загрязнением пляжей нефтепродуктами. Ранее команда «Сколково» предложила использовать полипропиленовые сети для ликвидации последствий ЧС. Ученые использовали сетку, чтобы удерживать частицы мазута в толще воды.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации оперативных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведется ликвидация последствий ЧП. По данным Минтранса РФ, в Черное море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов, что меньше первоначальной оценки.

Выбросы мазута были зарегистрированы в Краснодарском крае и Республике Крым, 3 января нефтепродукты впервые обнаружили на территории Севастополя.