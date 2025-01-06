Петропавловский и Покровский соборы будут реставрировать

«В Центральном благочинии исторические храмы, и некоторые находятся в неудовлетворительном состоянии, предстоит масштабная реставрация. Прежде всего это храм апостолов Петра и Павла на центральной горке и Покровский собор. Сейчас готовится проектно-сметная документация, <...> и в ближайшее время, думаю, уже в летний период, севастопольцы увидят леса и поймут, что реставрация началась. <...> В 2025, 2026, 2027 годах реставрация будет проводиться и, думаю, [к концу 2027 года] будет закончена», — сказал собеседник агентства.

С.Халюта напомнил, что оба здания — памятники и имеют охранный статус, что делает работы сложнее и дороже, однако ремонт им уже остро необходим.

«В Покровском соборе будет вестись и внешняя, и внутренняя реставрация. Там нет отопления и вентиляции — это будет предусмотрено, конечно же; крыша пришла в негодность и протекает; также много других моментов — реставрация будет очень дорогостоящей. Петропавловский храм также в довольно сложном состоянии: это связано с подвижками грунта и трещинами, которые образовались в фундаменте и стенах — там предстоит масштабная реставрация, но этот храм нужно сохранить для потомков, но реставрировать надо бережно», — уточнил он.

Благочинный добавил, что финансирование на разработку проектно-сметной документации и проведение работ поступает из разных источников, в том числе предполагаются бюджетные средства и участие фонда «Возрождение» Крымской митрополии.

О храмах

Церковь на месте современного Петропавловского храма была построена в конце XVIII века — вскоре после основания Севастополя, однако в 1837 году здание было разрушено сильной бурей. Новый храм в строгом классическом стиле, который стал воплощением античных традиций в культовой русской архитектуре, был построен в 1839–1843 годах, его проект выполнил Василий Рулев. Бытует версия, что данный собор создавался как копия одного из древнегреческих храмов в Афинах, но здание скорее можно считать оригинальным, хотя и созданным с применением классицистических форм и элементов.

Храм святых апостолов Петра и Павла пережил обе обороны Севастополя, в каждой из которых была разрушена значительная часть города. Во время Крымской войны, в 1855 году, здание было повреждено при обстреле, а позднее сгорело и было восстановлено только 1888–1889 годах. С 1931 года в здании был городской архив, в годы войны оно сильно пострадало, но уже в 1944-м было восстановлено. Здесь располагались сначала клуб строительной организации, потом театр и дом культуры.

Собор Покрова Пресвятой Богородицы строился с 1892 года, в 1905 году был освящен и вскоре возведен в статус городского собора. Автором проекта был архитектор Валентин Фельдман, который создавал здание по образу каменных шатровых храмов XVI века: архитектурные элементы украшения собора выполнены в древнерусском стиле, внутри здание устроено по типу базилики, венчают его пять куполов, а в западной части расположена звонница, увенчанная граненым высоким шатром. Для строительства использовались местные материалы: инкерманский камень и, для отдельных элементов, крымбальский камень.

Как и весь город, более полугода державшийся в осаде, а затем переживший оккупацию и тяжелые бои при освобождении, собор был поврежден во время Великой Отечественной войны. Здание было отремонтировано, до 1962 года в нем продолжались богослужения, но затем здесь до 1990-х годов располагался городской архив.