На «Тихую гавань» завели уголовное дело

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с деньгами граждан под предлогом строительства многоквартирных жилых домов в районе бухты Казачьей.

Прокуратура Гагаринского района Севастополя установила, что ООО «Комплекс «Тихая Гавань» получало деньги граждан под предлогом возведения многоквартирных жилых домов на ул.Рубежной. У фирмы не было разрешительной документации на строительство, а деньги привлекались без заключения договоров об участии в долевом строительстве.

Так, в апреле 2021 года ООО получило 2,2 млн рублей от жительницы Белгорода, считавшей, что стала собственницей квартиры по выгодной цене. Но участок, на котором велась стройка, предназначен для индивидуальной жилой застройки, возведение многоквартирных домов на нем запрещено. В дальнейшем застройщик свои обязательства не исполнил, деньги не вернул. Аналогичные нарушения выявлены прокуратурой и в отношении других граждан.

Прокурор района направил материалы проверки в орган предварительного расследования. По результатам их рассмотрения по данному факту следственным отделом ОМВД России по Нахимовскому району Севастополя возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Ход и результаты расследования находятся на контроле, сообщила старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.