Мазут собирают и вывозят

Пляж парка Победы убрали оперативно. Ведутся работы по очистке от мазута Голубой бухты и Качи.

Оперативную информацию о работе по ликвидации последствий выброса мазута в Севастополе на 6 января сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Незначительные пятна мазута утром были зафиксированы в районе парка Победы. Их ликвидировала спасательная служба Севастополя без помощи волонтеров.

Организованные группы волонтеров вместе со спасателями отправились на пляжи в Качу и в Голубую бухту удирать мазут.

Ситуацию в акватории мониторит аварийно-спасательное подразделение в Севастополе Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Морская спасательная служба». В случае обнаружения пятен мазута на воде, два катера бонопостановшика их изолируют, чтобы минимизировать выброс мазута на берег.

За 5 января было вывезено 84,5 тонны загрязненного мазутом грунта. Работа продолжается, по состоянию на 14.00 6 января вывезли еще шесть тонн. Вывозит и утилизирует севастопольское предприятие, имеющее все необходимые формы допуска, специализированную грузовую технику и лицензию на работу с отходами 3 класса опасности.

Пострадавшие птицы, их всего 20, доставлены в государственную ветлечебницу, где специалисты отмывают пернатых от мазута.

Пост губернатора в соцсетях жители Севастополя комментируют сообщениями о новых загрязнениях. На этот раз в мазуте Царский пляж на Фиоленте.

Если вы хотите присоединиться к волонтерам и помочь очищать побережье от мазута, записывайтесь по телефону 112.

Если вы обнаружили птиц, испачканных мазутом, звоните в ГКУ «Севастопольское лесничество» по тел.: +7(978) 667-77-20, +7(978) 599-20-50.

Кораблекрушение танкеров

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведется ликвидация последствий ЧП. По данным Минтранса РФ, вылилось около 2,4 тысячи тонн мазута, который вынесло на побережье Краснодарского Края и Крыма.