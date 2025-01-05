Неизвестный ранее храм на территории Херсонеса подготовят для экспозиции

Один и трех христианских храмов, впервые обнаруженных в Севастополе в 2024 году при раскопках на территории древнего Херсонеса, исследуют подробнее и планируют подготовить для того, чтобы представить посетителям музея.

В 2024 году археологи в Севастополе проводили раскопки вдоль линии реконструкции коммунальных сетей: от границ музея «Херсонес Таврический» к Свято-Владимирскому собору. Исследователи столкнулись с большим количеством находок и информации. Также отмечалась хорошая сохранность строительных остатков и культурных слоев на участке, где не проводили раскопки с начала XX века. В числе прочего археологи обнаружили остатки трех ранее неизвестных христианских храмов.

«Все три храма сейчас находятся под землей, они в целости и сохранности, но не видны. Самый маленький из них, находящийся ближе всего к Свято-Владимирскому собору, планируется к археологическим исследованиям в ближайшее время. После этого его можно показывать посетителям», — сообщил ТАСС заведующий отделом «Городище и некрополь» государственного историко-археологического музея-заповедника Даниил Костромичев.

При условии хорошей сохранности храма завершить все необходимые работы удастся не ранее 2026 года. До того, как гости музея смогут увидеть ранее неизвестный храм, специалистам предстоит изучить его, укрепить объект, законсервировать, при необходимости провести реставрационные работы.

Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тысяч лет назад. В 424-421 годах до н.э. здесь была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город входил в состав Римской и Византийской империй. Он просуществовал до конца XIV века н. э. Считается, что именно здесь в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. В Средние века в этом регионе основали свои поселения генуэзские купцы, а в XV веке территория стала подконтрольна Крымскому ханству.