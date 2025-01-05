Для уборки мазута сил и средств достаточно

В Севастополе продолжаются работы по очистке берега от нефтепродуктов.

Обследован 21 километр береговой линии, собрано более 18 тонн загрязненного грунта. В работах участвуют порядка 230 человек и 18 единиц техники. Ситуация находится под круглосуточным контролем, сил и средств достаточно, сообщили в Главном управлении МЧС России по Севастополю. На пляже в Орловке развернут пункт обогрева, где сборщики мазута могут выпить чая, перекусить и зарядить телефоны.

Утром 5 января прошло заседание городского оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Как было доложено, мониторинг береговой линии ведется постоянно. Массового загрязнения нет. Накануне вечером пятна мазута были обнаружены на пляже «Толстяк», а утром выявлено повторное частичное загрязнение уже очищенных территорий. Ведется повторная уборка.

— Что касается галечных пляжей, например, «Серебряного»: там накануне провели первичную уборку, сейчас решаем, по какой технологии будем очищать уже крупные камни от мазута, — сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По информации Севприроднадзора, всего на 5 января обнаружены 19 птиц, пострадавших от нефтепродуктов. Все они отмыты в ветеринарной лечебнице и проходят реабилитацию.

Координацией волонтеров занимается штаб общественной поддержки, который организует доставку добровольцев на место работ и обеспечивает их необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Если вы хотите помочь с уборкой побережья — звоните на номер 112.

Кораблекрушение в Керченском проливе

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысяч тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов. Ведется ликвидация последствий ЧП и на побережье от Темрюка до Анапы, и на крымском — от Керчи до Севастополя.

На Кубани на 5 января собрали почти 100 тысяч тонн загрязненного мазутом грунта, в Крыму — 250 тонн, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.