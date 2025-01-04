Мазут из Керченского пролива уже на пляжах Севастополя

Пятна мазута были обнаружены в Балаклаве 3 января, а на береговой линии Северной стороны Севастополя — на следующее утро.

«Небольшое пятно мазута, которое было обнаружено на входе в Балаклавскую бухту, убрали спасатели ПСП Балаклава Спасательной службы Севастополя», — сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Также на пляже «Серебряный» единичные мелкие пятна мазута убрали сотрудники Севприроднадзора.

В государственный ветеринарный центр на ул.Могилевской доставили трех испачканных птиц для отмывки.

Утром 4 января мазут выбросило уже на берег Северной стороны — в районе Орловки. Почти километр береговой линии от пляжа «Нахимовец» до пляжа «Звездный берег» покрылся черными пятнами.

В ГУ МЧС России по Севастополю заверили, что ситуация с обнаружением следов нефтепродуктов в акватории Черного моря находится на контроле их Центра управления в кризисных ситуациях: «Во взаимодействии с органами местного самоуправления и компетентными структурами проводится мониторинг обстановки, принимаются меры по ликвидации загрязнения».

Сотрудники Спасательной службы и муниципальной администрации вместе с неравнодушными жителями под телекамеры активно собирали в мешки загрязненный песок на пляже «Звездный берег».

А на пляже «Нахимовец» с мазутом боролась лишь небольшая группа: арендаторы пляжа и их друзья-москвичи, приехавшие в Севастополь на новогодние каникулы. Вооружившись лопатами и мешками, купленными на собственные деньги, добровольцы активно сгребали загрязненный песок. Их немного удивляло, что местных жителей, желающих присоединиться к уборке пляжа, не наблюдается.

В оправдание низкой активности севастопольцев отметим, что в соцсетях губернатор активно заверял жителей, что помощь волонтеров пока не требуется.

«Пока загрязнения незначительные, мы справляемся силами Спасательной службы Севастополя, МЧС, Горхоза, Севприроднадзора и наших подведов. Принял решение на оперативном штабе назначить ответственных за каждую территорию, сформировать базу волонтеров, которые имеют опыт работы в Краснодарском крае и в Крыму: в первую очередь будем при необходимости привлекать их. Если вы имеете опыт, звоните по номеру 112 и оставляйте свои контакты», — писал в своем телеграм-канале М.Развожаев.

Он лично возглавил оперативный штаб по ситуации, объявил в Севастополе режим ЧС регионального значения и напомнил, что Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и Севприроднадзор продолжают вести мониторинг береговой линии.

Итог мониторинга на вечер 4 января

Обследована вся береговая черта Севастополя. Мазутные пятна обнаружены в Балаклаве, Голубой бухте и на Северной стороне — в Орловке, Каче и Андреевке.

Работы по очистке пляжей продолжатся утром 5 января.

Кораблекрушение в Керченском проливе

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысяч тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов. Ведется ликвидация последствий ЧП и на побережье от Темрюка до Анапы, и на крымском — от Керчи до Севастополя.