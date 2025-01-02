Взносы на капремонт подняли на 27%

С 1 января 2025 года в Севастополе традиционно вырос взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

Соответствующее постановление принято правительством города 27 декабря. В документе говорится, что минимальный размер взноса на капремонт теперь составляет 19,55 рублей за квадратный метр. Это больше на 27% по сравнению с прошлым годом.

Для наглядности — с 1 января 2025 года за квартиру в 50 кв.м придется платить на капремонт почти 1000 рублей в месяц.

Основной же рост коммунальных тарифов (+12,6%) произойдет во втором полугодии 2025 года.

Напомним, что в Севастополе взнос на капремонт увеличили в 2022 году на 22% — до 9,65 рубля, в 2023-м — на 24% — до 11,98 рублей, а в 2024-м — на 28% — до 15,38 рублей за квадратный метр площади.