В Крыму бензин подешевеет

С 15 января на заправках «АТАН» и «ТЭС» литр бензина марки АИ-95 будет стоить 66,50 рублей за литр.

«Благодаря поддержке Правительства Российской Федерации и в связи с договоренностью с топливными компаниями Республики Крым принято решение о снижении с 15 января цены на бензин марки АИ-95 на топливно-заправочных станциях основных нефтетрейдеров республики АТАН и ТЭС. Цена на бензин указанной марки составит 66,50 рублей за литр», — написал Сергей Аксенов в своем Телеграм-канале.

По данным Крымстата, на начало января 2024 года средняя цена бензина марки АИ-95 на полуострове составляла около 60 рублей за литр, а к концу года — уже 70 рублей за литр.

Средние цены на бензин АИ-95 по состоянию на 31 декабря: в Сочи — 65,07 руб./литр; в Ростове-на-Дону — 61,89 руб./литр; в Краснодаре — 64,78 руб./литр.