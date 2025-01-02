Создадут филиал Национального центра «Россия»

Аналогичные филиалы, имеющие в своей основе наследие Международной выставки-форума «Россия», будут созданы в соответствие с июльским 2024 года распоряжением Президента РФ во всех субъектах федерации.

В Севастополе, согласно принятому 28 декабря 2024 года городским правительством распоряжению, такая структура будет иметь статус Автономной некоммерческой организации. Создана она для демонстрации достижений города, укрепления национальной идентичности, развития профессиональных навыков детей и молодежи, сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия».

Учредителем нового АНО в Севастополе станет городское управление туризма, которому надлежит утвердить соответствующий приказ, сформировать органы управления и состав АНО, назначить директора, а также зарегистрировать «Национальный центр «Россия» в соответствии с существующим законодательством.

Выставка «Россия» проходила в Москве с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024-го. Ее посетили почти 18,5 млн человек, которые смогли познакомиться с экспозициями 89 регионов страны. Стенд Севастополя посетили 1,8 миллиона человек.