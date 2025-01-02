Присвоили почетные имена четырем севастопольским школам

С нового 2025 года средняя школа №15 будет носить имя Александра Павловича Байбутлова, который учился в этой школе. А.Байбутлов погиб 28 августа 2017 года, исполняя служебный долг в ходе контртеррористической операции в Дагестане. В марте 2018 года в школе №15 открыли мемориальную доску в его честь.

Гимназия №24 теперь будет носить имя Почетного гражданина Севастополя Эдуарда Аркадьевича Асадова. Э.Асадов в самом начале войны ушел добровольцем на фронт, был наводчиком миномета, потом помощником командира батареи «Катюш» на Северо-Кавказском и 4-м Украинском фронтах. В ночь на 4 мая 1944 года в боях за Севастополь, в районе Бельбека Э.Асадов получил тяжелое ранение осколком снаряда в лицо. Теряя сознание, он довел грузовой автомобиль с боеприпасами до артиллерийской батареи. За этот подвиг гвардии лейтенант Асадов был награждён орденом Красной Звезды. Врачи спасли ему жизнь, но не смогли сохранить зрение. Уже после войны Э.Асадов стал известным поэтом.

Имя участника СВО Алексея Александровича Куликова присвоили школе №36. Уроженец Севастополя, А.Куликов погиб при выполнении воинского долга в 2022 году на Херсонском направлении, он был командиром стрелкового взвода отдельной роты стрелкового батальона 810 отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота. Одну из севастопольских улиц в июне 2024 года назвали именем А.Куликова.

Имя Героя Советского Союза Ивана Карповича Яцуненко присвоено севастопольской средней школе №41. Красноармеец 844-го стрелкового полка в бою 7 мая 1944 года под Севастополем одним из первых ворвался на Сапун-гору и водрузил штурмовое Знамя на ее вершине. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1954 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм красноармейцу И.Яцуненко присвоено звание Героя Советского Союза.