Определили минимальное количество баллов по ЕГЭ на 2025 год

В Министерстве образования и науки РФ и Минпросвещении РФ определили минимальные баллы по ЕГЭ для поступления в вузы в 2025 году.

Изменения коснулись математики и истории, по всем остальным предметам баллы остались на прежнем уровне.

Теперь для сдачи математики выпускник должен написать экзамен не менее, чем на 39 баллов, а русский язык, как второй обязательный экзамен — на 42.

Кроме того, названы минимальные показатели по другим предметам. Так, по физике нужно будет набрать не менее 39 баллов, по обществознанию — 42, истории – 35, информатике – 44, иностранному языку – 30, литературе – 40, биологии – 39, географии – 40, химии – 39.

Баллы рассчитываются для пороговых показателей для поступления в вузы, подведомственные министерству.