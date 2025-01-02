На морвокзале в Ялте можно играть в азартные игры

Игорная зона размещена на территории пассажирского терминала морского порта Ялты в Крыму. Соответствующее изменение в федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» вступило в силу 1 января 2025 года.

Созданная в 2019 году в Крыму игорная зона располагалась в районе поселка Кацивели. Как отмечалось в сопроводительных материалах к законопроекту, турпоток в этой местности был низким. Согласно изменениям, внесенным в законодательство, принято решение о переносе игорной зоны в Ялтинский порт. Ожидается, что это будет способствовать динамичному развитию Ялты путем формирования благоприятного инвестиционного климата в сфере туризма, обеспечит социально-экономическое развитие региона в целом, рост уровня жизни населения, а также существенно увеличит налоговые поступления в бюджет Крыма.