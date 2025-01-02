В море попало намного меньше мазута, чем предполагали

Морспасслужба установила точное количество поврежденных емкостей в затонувших 15 декабря танкеров. Суммарно повреждены четыре танка с мазутом. Детальное обследование показало, что на обоих танкерах они были разрушены по линии разлома судна. В остальном корпуса танкеров не имеют видимых повреждений, утечки мазута не зафиксированы.

Также специалисты установили объем нефтепродуктов, попавших в море — около 2,4 тысяч тонн. Это значительно меньше первоначальной оценки, которую давали со слов капитанов танкеров. Такую информацию озвучили на координационном совещании Оперативного штаба Краснодарского края по ликвидации ЧС.

Специалисты Морспасслужбы также отмечают, что ЧС в акватории Керченского пролива — первая в мире авария с «тяжелым» топочным мазутом марки М100. Такой мазут застывает при температуре +25℃, по плотности почти как вода и тяжелее, и, в отличие от других нефтепродуктов, не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды. В мире нет испытанных технологий по его удалению из толщи воды. Поэтому основной способ — сбор с береговой линии, когда мазут выбрасывает в прибрежную зону.

По решению Оперштаба сформирована рабочая группа ученых, ее задача — выбрать наиболее эффективный способ очистки загрязненного мазутом песка, который вывозят на площадку временного хранения. Главная цель — сделать так, чтобы песок можно было вернуть на пляж. Вторая задача — выбрать эффективную технологию очистки галечных и каменистых пляжей. Рабочая группа рассмотрит все предложения, которые поступают от лицензированных предприятий по технологиям сбора нефтепродуктов. Учитывать будут эффективность для очистки именно от того типа мазута, с которым сейчас столкнулись — марки М100.

Кораблекрушение в Керченском проливе

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысяч тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведется ликвидация последствий ЧП.